Halit advierte a Alihan sobre Zeynep: “Se ha confabulado con su hermana”

A pesar de que Halit le advirtió que quería asistir solo a un evento, Yildiz no podía soportar la idea de quedarse en casa y aprovechó que su hermana y Alihan también acudían a esa fiesta para mentirles y poder ir con ellos. ¡Ahora que había conseguido reconciliarse con su marido no podría permitir que nada los separase!

Cuando Halit ha visto a su mujer llegar, se ha quedado en shock y le ha recriminado que no le haya hecho caso. No contento con dejarle claro que no quería que estuviese ahí, el empresario ha querido hablar a solas con Alihan para aclarar lo que ha pasado.

“Tendrías que haberme dicho que ibas a traer a Yildiz aquí”, le recrimina Halit. Su socio le asegura que pensaba que él estaba al tanto de que iba a acercar a la fiesta a su mujer y Halit llega rápidamente a una conclusión: “¡Yildiz y Zeynep se han confabulado y te han metido en esto!”.

El empresario le recalca a Alihan que no busca malmeter en su relación con Zeynep, pero también le quiere hacer entender que ella sería capaz de hacer cualquier cosa por su hermana. ¿Provocará esto problemas entre Zeynep y Alihan?