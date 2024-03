Feride invita a Şahika a una cena familiar… ¡para presentarle a Çağatay!

Şahika ha conseguido conquistar a Feride con su falsa apariencia de mujer modesta y recatada. La hermana de Kaya ha conseguido engañar a la madre de Çağatay y parece dispuesta a conquistar a su hijo y a separarlo de Yildiz.

Feride llama a Şahika para invitarla a cenar a su cada esta misma noche. La madre de Çağatay no quiere dejar pasar el tiempo y quiere presentarle a su nueva amiga a su hijo con la esperanza de que surja la chispa entre ellos.

“No tengo nada que hacer, pero ¿no te parece que resultará extraño? Ya te he dicho que no estoy acostumbrada a que me presenten a nadie”, dice Şahika para hacerse de rogar. ¡El papel de mujer modesta le sale fenomenal!

Feride insiste en que todo irá bien y reitera su cita de esta noche. ¡La madre de Çağatay está muy ilusionada con esta cena! ¿Cómo reaccionará su hijo cuándo descubra la encerrona?