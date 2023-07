Kaya le roba una muestra de ADN a Erim y lo manda a analizar... ¿Cambiarán sus vidas con el resultado?

Kaya lleva días dándole vueltas a la posibilidad de que Erim sea hijo biológico suyo. Las fechas coinciden, la actitud de Ender es sospechosa y, aún por encima, acaba de descubrir que el joven tiene el mismo grupo sanguíneo que él.

Por eso, el directivo ha aprovechado una visita que Erim le ha hecho a su despacho para invitarlo a tomar un zumo. Cuando el joven se ha marchado, Kaya ha guardado el vaso y lo ha enviado a un laboratorio para que extraigan una muestra de ADN y la comparen con la suya. ¡Necesita saber ya si es su hijo!

Orhan, el amigo de Kaya, ha sido el encargado de llevar las muestras al laboratorio. “En dos días tendrás los resultados”, le confirma. Aunque no sabe si realmente le está haciendo un favor o todo lo contrario.

“Me ayudarás a contestar la pregunta que no se me quita de la cabeza”, le asegura Kaya. Le guste o no el resultado de las pruebas, está preparado para lo que sea. ¿Qué pasará si se confirma que Erim es su hijo? ¿Y si no lo es? ¿Intentaría retomar su relación con Ender?