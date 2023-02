Ender y Caner le tienden una trampa a Yildiz: ¡Quieren que la echen de su trabajo por ladrona!

Tras dos intentos fallidos de que despidiesen a Yildiz del restaurante, Ender ha decidido ceder a su hermano Caner la responsabilidad de conseguir que la joven se quede sin trabajo. ¡No parará hasta hundirla por haberle estropeado sus planes!

Unas mujeres llegan al restaurante y Yildiz las acompaña a una mesa. Le dan los abrigos y ella se encarga de guardarlos. Pero una de ellas le pide que se lo traiga de vuelta porque se ha dejado su cartera dentro.

Cuando Yildiz le da su abrigo y la mujer ve que su monedero no está dentro carga su rabia contra la joven Yilmaz. El encargado llega y la mujer no duda en insinuar que… ¡Yildiz lo ha robado! “Esa mujer me lo ha quitado en dos segundos, ¡qué vergüenza!”, grita ofendida.

Yildiz le asegura a su jefe que ella no ha robado nada y él no duda en que le esté diciendo la verdad, pero está cansado de que la joven esté todo el día metida en líos. ¡Le da otra oportunidad pero le advierte que ande con mil ojos!

Desde su mesa, la mujer del monedero llama a… ¡Caner! Le dice que el plan ha salido como ellos esperaban y que ha dejado a Yildiz de ladrona. ¡Todo se trataba de una conspiración contra ella! ¿Conseguirá Yildiz mantener su puesto de trabajo?