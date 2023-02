Ender vuelve a pedir el despido de Yildiz, pero… ¡Halit aparece y le para los pies!

Cuando Ender visitó el restaurante en el que trabaja Yildiz y la vio allí, se puso echa una furia. ¡Incluso le deseó la muerte! Mandó llamar al encargado y exigió que la despidiesen de inmediato. En ese momento, el jefe de la joven Yilmaz fingió que satisfacía los deseos de la hermana de Caner, pero en realidad Yildiz seguía con su puesto. Simplemente le pidió que se escondiera siempre que Ender estuviera por allí.

Ahora, Ender se ha enterado de que la joven no ha sido despedida y no puede creerse que no la hayan tomado en serio. Acompañada de su hermano Caner, decide acudir al restaurante para volver a exigir su despido y ponerla en su sitio.

¡Yildiz la ve aparecer y se queda a cuadros! Por suerte para ella, uno de los camareros que tiene el número del chófer de Halit decide llamarlo para contarle lo que está pasando. Él le había pedido que le informase de todo lo referente a la joven.

El encargado se acerca a Ender y ésta le vuelve a exigir que despida a la joven: “¿Tanto le cuesta hacer lo que yo le he pedido?”. El hombre no sabe cómo salir del apuro, pero justo en ese momento aparece por la puerta… ¡Halit!

“La señora Ender ya se iba”, le dice Halit al encargado. Caner y su hermana se quedan de piedra y entienden que no tienen nada más que hacer ahí. ¡Halit le ha parado los pies a su ex mujer! ¿Seguirá Ender tratando de amargarle la vida a Yildiz? ¿Se quedará Yildiz en su trabajo?