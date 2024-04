¡Consejo de suegra a nuera!: Sahika muestra su lado más empático y pide a Yildiz que vuelva con Çağatay

Yildiz, ahora instalada en la mansión de Hasan Ali, se encuentra en una encrucijada respecto a su matrimonio. Las mentiras de Çağatay han roto su confianza, sin saber qué decisión es la correcta para ambos. Por un lado, quiere volver con él, pero por otro, el orgullo está ganando la batalla.

Sorprendentemente, Sahika, mostrando un lado más empático, ha aconsejado a su nuera que vuelva con Çağatay. Tal y como le ha dicho, reconciliarse es la mejor solución para ella, asegurándole que no encontrará a otro hombre como él.

Sin embargo, Yildiz le ha pedido que se mantenga al margen y no se entrometa en sus asuntos. Ella no es de su agrado y no piensa seguir sus consejos.

A pesar de esto, Sahika está decidida a hacer lo imposible para quedar bien con Hasan Ali, y tiene un plan entre manos para reconciliar a la pareja. ¿Lo conseguirá?