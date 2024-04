¡Caner tenía razón! Ender reconoce que sigue enamorada de Kaya

Ender ha abandonado la casa de Kaya echa polvo. La indiferencia de su exmarido tras la videollamada con su hijo le ha hecho mucho daño y, aunque intenta disimularlo, Caner nota que algo le pasa a su hermana.

“Ya no hay rastro del Kaya que conocíamos. Estaba como un témpano, demasiado insensible”, le confiesa Ender a su hermano. Verlo así la ha dejado muy alterada y, aunque asegura que el día que Kaya se marchó a Londres se acabó su historia, Caner le deja caer que sigue enamorada.

“Es una vergüenza amar a alguien que no me corresponde”, le responde Ender a su hermano negándose a aceptar la realidad. ¡Sus sentimientos hacia el padre de su hijo no han muerto!

Después de que Caner intenta hacerle entrar en razón, Ender acaba aceptando la realidad. Notar que Kaya ya no siente lo mismo por ella le destroza por dentro. ¿Se resignará a perderlo o intentará recuperar su amor?