Çağatay le deja las cosas claras a Yildiz: “Nunca he soñado con el matrimonio”

Yildiz ha avanzado a pasos agigantados con Çağatay. El haber organizado el reencuentro con su padre es algo que su vecino ha querido agradecerle y parece que ha comenzado a ver a la joven Yilmaz con otros ojos.

Çağatay organizó una romántica cena en su casa a la que también acudió Halit Can. Yildiz pudo comprobar en ella que a su vecino le gustan más los niños de lo que esperaba. ¡Al menos con su hijo había hecho muy buenas migas.

A la mañana siguiente, Çağatay y Yildiz vuelven a verse y recuerdan lo bien que se lo pasaron anoche. “¿Nos vamos a algún lado el fin de semana para estar solos?”, le propone de repente el joven a su vecina. Yildiz se emociona con el plan nada más escucharlo, pero el pensar en su hijo le hace rechazar la oferta.

“No está bien que me vaya de vacaciones con alguien con quién no salgo en serio”, le deja caer la joven Yilmaz. Çağatay respeta su opinión y aprovecha para recordarle que el matrimonio y las relaciones serias no están dentro de sus planes. ¡Y eso no le ha hecho ninguna gracia a Yildiz! ¿Cambiará el hijo de Hasan Ali de opinión en algún momento?