Zeynep y Alihan dan rienda suelta a su pasión: ¡pasan su primera noche juntos!

La faceta romántica de Alihan no deja de hacerse ver, cada vez que está junto a Zeynep. En esta ocasión, se la ha llevado a pasar el día a una casa a las afueras de la ciudad en la que pasó gran parte de su infancia. Allí le ha enseñado a sus animales y los rincones más especiales del lugar. ¡Parecía una cita de película!

Un deslizamiento de tierra que ha bloqueado la carretera ha obligado a la pareja a pasar la noche en ese lugar. Eso era algo que a Zeynep no le terminaba de convencer, pero finalmente no han tenido otra opción. La joven ha llamado a su hermana para avisarla de que no dormiría en casa.

Ahora que Zeynep tiene claros sus sentimientos hacia Alihan, le dice que quiere presentarle a Yildiz. Él le dice que por supuesto… ¡Ya no es capaz de negarle nada a la joven! “Al verte pensé: Esta chica va a ser un problema”, le confiesa Alihan. Zeynep, por su parte, lo primero que pensó de su jefe es que era insolente y arrogante. ¡Y míralos ahora! Tras estas confesiones… ¡Se funden en un apasionado beso!

A la mañana siguiente, los dos se despiertan juntos en la misma cama. Zeynep acaricia a Alihan mientras duerme y cuando éste se despierta le confiesa que no ha podido dormir mejor. ¡No pueden ser más monos!

Ninguno de los dos quiere levantarse de cama, pero… ¡La obligación les llama! Tras un cariñoso despertar toca volver a la realidad. ¿Formalizarán ahora su relación? ¿Le contarán a todo el mundo que están juntos?