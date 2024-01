Şahika consigue que fotografíen juntos a Kerim y Yildiz... ¿Qué pretende hacer con las fotos?

Şahika está decidida a fastidiar a Yildiz… ¡Quiere vengarse de ella por la obsesión que tiene Kerim con la joven!

La malvada hermana de Kaya ha mandado fotografiar a Kerim y Yildiz juntos. El financiero ha ido a hablar con ella, ya que, a pesar de que ya no tengan una relación no entiende cómo permite que Halit la trate así. ¡Lo de la cena del día anterior no fue normal!

“¿Eres feliz con tu elección?”, le ha preguntado el joven. Y mientras ellos hablaban y trataban de no discutir, no se daban cuenta de que había un fotógrafo en el otro lado de la calle. ¿Qué quería retratar?

Las fotografías fueron encargo de Şahika, que parece que quiere tener un as bajo la manga para, ¿impedir la boda de Yildiz y Halit? ¿Qué va a a ver? ¿Enviarle las fotos?