Kerim y Şahika se encuentran con Yildiz en un restaurante… ¡Y fingen ser muy felices juntos delante suya!

Furioso por descubrir que Yildiz había decidido volver con Halit, Kerim invitó a Şahika a cenar y a ella le pareció una maravillosa idea acudir al mismo restaurante al que lo harían en empresario y la joven Yilmaz.

Cuando Yildiz ve a Kerim y a Şahika entrar por la puerta del local, su cara cambia por completo. “Si los invitas a sentarse en esta mesa, te juro que me levanto y me voy. No les aguanto”, le recalca la joven Yilmaz a Halit.

Kerim no sabía que ellos también estarían en el restaurante y, aunque al principio se molesta porque Şahika no le hubiese avisado, al final prefiere seguirle la corriente para vengarse de Yildiz y fingir una felicidad de pareja delante suya.

“Te doy la enhorabuena por tu reciente compromiso”, le dice Şahika a Yildiz. Halit no percibe la tensión que hay entre ellos tres, mientras que la joven Yilmaz se aguanta las ganas de montar un escándalo. ¿Cómo acabará este triángulo amoroso?