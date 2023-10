Avance semanal de Pecado Original: Ender y Yildiz, unidas de nuevo contra Şahika

Şahika nos dejó de piedra cuando amenazó a Ender con enviarle a la policía el vídeo que demostraba que su hijo había intentado matarla si no se convertía en su aliada. La hermana de Caner no podía creerse que su enemiga no sintiese ningún tipo de pena por su sobrino y, muy a su pesar, tuvo que aceptar su oferta.

Tras haber arrojado a Leyla a los brazos de Halit al haber sido muy dura con ella, pensábamos que Ender se había convertido en la nueva y fiel ayudante de Şahika… ¡pero ha estado fingiendo para ganarse su confianza! En realidad, Ender ha decidido contarle a Yildiz los planes de la hermana de Kaya y juntas intentarán desenmascararla ante Halit para que la despida. ¿Lo conseguirán?

Las dos deberán ser muy cuidadosas, ya que Şahika siempre va un paso por delante de ellas. Halit todavía no termina de confiar en la que un día fue su prometida, aunque su principal problema en estos momentos es Nadir. El empresario le pedirá a Metin que investigue sobre el pasado de su enemigo para poder encontrar algo con lo que plantarle cara.

Halit en el capítulo 61 de Pecado Original | Antena 3

A pesar de que Şahika es una gran actriz, Kaya comenzará a ver su lado oscuro y a desconfiar de ella. Además, cada vez se sentirá más a gusto con Ender y con su hijo, quién será su prioridad y por el cuál tomará una importante decisión.

Por su parte, Yiğit volverá a intentar acercarse a Lila, aunque ella continúa muy enfadada y decepcionada con él. Los celos explotarán por parte de los dos y provocarán un gran conflicto en su entorno. ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿Cómo reaccionará Halit cuando se entere que el hijo de Ender y Kaya sigue rondando a su hija?

Yigit en el capítulo 61 de Pecado Original | Antena 3

La próxima semana viene cargada de sorpresas y emocionantes momentos en Pecado Original. Un Yiğit cada vez más unido a sus padres, una Şahika con muchas ansias de poder y nuevos movimientos en la guerra sin fin entre Nadir y Halit. ¡No te pierdas los próximos capítulos, de lunes a viernes a las 17:00!