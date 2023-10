Şahika obliga a Ender a ser su aliada: “Trabajarás para mí si no quieres que tu hijo se pudra en la cárcel”

Al ver que Şahika sería capaz de traicionar a Halit a cambio de dinero, Nadir le ha pedido a Ender que trate de convencerla para que se cambie de bando. Aunque a la hermana de Caner no le haga ninguna gracia lo que le ha pedido su jefe, no ha tenido más remedio que ir al despecho de Şahika para negociar con ella.

Nada más verla, la exprometida de Halit la ha felicitado irónicamente por su matrimonio con su hermano. “Por una vez en tu vida has marcado un buen tanto. Sabía que lo primero que harías sería venir a presumir”, le confiesa Şahika.

Antes de que Ender pueda llevar a cabo la misión que le ha encomendado su jefe, Şahika se le adelanta y la sorprende con una inesperada petición: “A partir de ahora, dejarás a Nadir trabajarás para mí”. A la hermana de Caner le parece tan absurdo lo que le está diciendo que se dispone a abandonar el despacho, pero frena en seco cuando su enemiga le recalca: “Soy la mujer que guarda en su caja fuerte imágenes de la noche en la que tu hijo intentó matarte”.

La expresión de Ender cambia por completo… ¡Si no acepta la oferta de Şahika su hijo se pudrirá en la cárcel! “Yo me libraré de Halit y Nadir y me apoderaré de la empresa y tú me ayudarás”, puntualiza la hermana de Kaya.

Ender no sabe dónde meterse. ¡Su enemiga ha dado con su punto débil! ¿Aceptará la oferta de Şahika para proteger a su hijo? ¿Pedirá ayuda a alguien? ¿Cómo va a librarse ahora de la hermana de Kaya?