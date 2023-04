Avance semanal de 'Pecado Original': Una persona del pasado de Yildiz aparecerá en su vida de nuevo

La próxima semana en 'Pecado Original' vendrá cargada de acontecimientos y giros inesperados. Una persona del pasado de Yildiz volverá para atormentarla... ¿Cuáles serán sus intenciones? El joven regresará a Estambul para buscar a Ender... ¿Le confesará algo del pasado de Yilmaz? ¿Qué pasará?

Por otro lado, Alihan seguirá tan enamorado o más de Zeynep. Sin embargo, sus discusiones no harán más que aumentar. El joven aun no le ha contado que fue al aeropuerto a intentar detenerla para que no se fuera con Cem. ¡Alihan la quiere! ¿Será capaz de pedirle una nueva oportunidad y disculparse?

Zeynep y Alihan en el capítulo 15 de 'Pecado Original'. | Antena 3

Ender seguirá tratando de separar a Yildiz y Halit, y se acercará a Zehra para lograrlo. ¿Jugará Defne un papel importante entre el matrimonio? ¿Intentará acercarse a Halit?

¡No te pierdas todo lo que pasará la próxima semana en 'Pecado Original'!