Avance del próximo capítulo de 'Pecado Original': Zeynep duda de las intenciones de Elif, ¿le hará caso Alihan?

Alihan le ha pedido matrimonio a Zeynep y ella ha dicho sí... ¡Pronto la pareja pasará por el altar! Parece que por fin han conseguido la estabilidad que tanto ansiaban y ahora quieren dar un paso más en su compromiso con el otro.

Sin embargo, a Zeynep no le gusta nada la presencia de Elif en sus vidas, la exnovia de Alihan de la universidad sigue manteniendo una relación muy estrecha con su prometido... ¡Y no la ve trigo limpio!

La joven, en el próximo capítulo, le abrirá su corazón a Alihan: "Creo que Elif no es sincera". Zeynep opina que Elif intenta quedar bien siempre con su novio, pero sus intenciones no son las que muestra... ¡Cree que a ella le gusta Alihan! Él le quita hierro al asunto, y le dice a su prometida que su amiga no siente nada hacia él. ¿Se estará equivocando Zeynep? ¿Tiene razón Alihan y son solo sensaciones suyas el comportamiento de Elif?