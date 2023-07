¡Tenso encuentro entre Elif y Zeynep en el baño! ¿Se fiará de ella?

Alihan y Zeynep por fin son felices después de superar todos los obstáculos a los que han tenido que hacer frente los últimos meses. Los dos están decididos a iniciar una vida juntos y a dejar el pasado atrás.

Sin embargo, hay algo que a la joven Yilmaz no le hace mucha gracia, y es la vuelta a la vida de Alihan de una antigua compañera de universidad que no le da muy buena espina. De hecho, los dos tomaban algo tranquilamente en un restaurante y ella se ha unido a la comida. ¡Zeynep ha tenido que irse al baño de lo incómoda que estaba!

“Finge que se alegra, cree que soy idiota”, murmura la joven Yilmaz refiriéndose a su relación con Alihan. En ese momento, Elif llega al baño con la excusa de que tiene que retocarse el maquillaje y le vuelve a repetir que se alegra por ellos.

“Tengo más amigos masculinos que femeninos y he visto muchos celos por sus novias”, le comenta Elif a Zeynep. La joven Yilmaz le asegura que con ella no tendrá problema y que ya no habrá nada que pueda separarlos a ella y a Alihan.

A pesar de que las dos sonríen y aparentan una falsa modestia, ambas son conscientes de que no terminan de caerse en gracia la una a la otra. ¿Traerá Elif problemas a la relación entre Zeynep y Alihan?