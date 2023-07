¡Llueven los zascas!: Asuman y Zerrin se enfrentan por defender a su familia

Para celebrar lo bien que están en estos momentos y para crear un vínculo mayor entre sus familias, Alihan y Zeynep han salido a cenar con Asuman y Zerrin, dos de las personas más importantes de su vida.

“Ojalá no hubieran ocurrido los últimos sucesos, pero ya no tiene remedio”, comenta Zerrin. Al escuchar esas palabras, Asuman no puede contenerse y le recuerda lo mal que trató a su hija en el inicio de su relación con su hermano.

Zerrin se justifica, mientras Alihan y Zeynep intentar cambiar de tema para cortar esa incómoda conversación. ¡Pero ellas siguen a lo suyo! Las dos piensan que sus familiares han sufrido mucho por culpa del otro.

“¿Por qué hablamos de esto ahora? ¿No es nuestra felicidad lo que cuenta?”, pregunta Alihan. Ellas intentan justificarse con que fue la otra la que saco el tema y, a pesar de que prometen que van a calmarse… ¡siguen con los reproches! ¿Legarán a entenderse estas dos? ¿Afectará su relación a la de Zeynep y Alihan?