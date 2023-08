Avance del próximo capítulo de ‘Pecado Original’: Yildiz será madre muy pronto... ¿le asegurará su hijo quedarse en la mansión Argun?

Yildiz ha llamado a su madre para darle una buena nueva... ¡muy pronto nacerá Halit Can por cesárea! Asuman no puede ocultar su felicidad y le confiesa a su hija que ella y sus amigas le han estado tejiendo ropa de lana al bebé, algo que no parece hacerle mucha gracia a la joven Yilmaz.

Al finalizar la conversación, Şahika y Yildiz tienen un encontronazo: ¡la prometida de Halit afirma que tiene muchas ganas de callarla para siempre! ¿Cumplirá sus amenazas?

Ahora que Halit Can llegará al mundo, se podrá realizar la prueba de paternidad... ¿asegurará eso la permanencia de Yildiz en la mansión Argun?