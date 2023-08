Şahika regaña duramente a Yiğit… ¡No quiere que le hable bien de su madre!

Erim, que ha sido duramente manipulado por Şahika, no deja de preguntarse el motivo por el cual el parece no tener una madre normal. Yiğit, que siente mucha pena por su hermano, intenta consolarle diciendo que todo tiene una explicación. La hermana de Kaya entra justo en ese momento en la habitación y parece que no le ha gustado nada lo que ha escuchado.

“No has tenido suerte con tu madre” afirma con falsa compasión la prometida de Halit y Erim, obviamente, le da la razón. Şahika se compromete a cuidarle y le asegura que no le pasará nada mientras ella y Yiğit estén allí.

Después del corto discurso, la hermana de Kaya llama a Yiğit para tener una conversación a solas... ¡está muy enfadada con él! A Şahika no le gusta nada que hable bien de Ender y Yiğit afirma que solo intentaba consolarle porque se le veía muy triste.

Lo que no se esperaban era que... ¡Yildiz les estaba escuchando! ¿Habrá obtenido la joven Yilmaz información confidencial? ¿Está Yiğit cada vez más cerca de su madre?