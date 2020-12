La inesperada reacción de Piril tras descubrir que Sarp conoce toda la verdad sobre Bahar

Piril regresa al refugio y, nada más llegar, recibe la buena noticia de que Sarp al fin está allí. Su alegría, sin embargo, dura poco, hasta que él revela que sabe que Bahar y sus hijos Nisan y Doruk están vivos.

La noticia deja a Piril impactada, incapaz de reaccionar. Y eso hace sospechar a Sarp, que termina deduciendo: “¡Sabías la verdad y no me has dicho nada!”. Sin embargo, lo que a ella le estaba pasando era muy diferente. De forma inesperada, cae al suelo. ¿Qué la ha pasado?