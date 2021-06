Demir y Candan sorprenden a Öykü con una fiesta de cumpleaños inolvidable

Öykü despierta muy emocionada el día de su cumpleaños pero no tarda en llevarse una terrible decepción al ver que su padre no le felicita, tampoco lo hace Candan. La pequeña no puede creer que nadie se acuerde de su día.

Pero Demir no podía olvidar el cumpleaños de su adorada hija y le pide a Candan ayuda para darle una bonita sorpresa que espera no olvide jamás.

Y así ha sido, Öykü llega a casa y se encuentra con sus mejores amigos dispuestos a celebrar su cumpleaños como merece.

