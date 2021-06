Candan se enfrenta a Murat: "Me decepcionas una y otra vez"

Murat se ofrecía a correr con los gastos de la operación de Öykü a cambio de que la niña aceptase dar una entrevista para un reportaje acerca de su enfermedad: Niemann-Pick.

Öykü necesita un donante de médula ósea de manera urgente para que no peligre su vida, y Demir no tuvo más opciones que aceptar la propuesta de Murat pero le puso una condición irrevocable: que el reportaje no se emitiese hasta que hubieran operado a la pequeña.

Sin embargo, Murat ha vuelto a hacer de las suyas dando permiso a la cadena para emitir la entrevista que haría pública la extraña y grave enfermedad de Öykü pensando únicamente en la buena imagen que daría al hospital y demostrando que la pequeña no le importa en absoluto.

Öykü se enteraba así de su grave enfermedad:

Candan no da crédito a la nueva traición de Murat y decide citarse con él de manera urgente para pedirle una explicación: "Es lo más bajo que has hecho nunca", le dice a un Murat impasible.

Murat sabe lo importante que es Öykü para la mujer de la que está enamorado pero, aun así, el director del hospital antepone sus intereses a todo lo demás y se excusa ante Candan diciéndole que no estaba al tanto de que la cadena había decidido emitir la entrevista por cuenta propia pese a que ya les había advertido.

Parece que Öykü es la moneda de cambio perfecta para que Murat consiga tener a Candan a su antojo.

Pero la veterinaria necesita volver a confiar en él, ya que la vida de Öykü está en sus manos, y hace una última pregunta a su viejo amigo: "¿Me prometes que vas a cumplir con tu palabra?".

¿Cumplirá Murat su promesa de salvar la vida de Öykü?, ¿volverá a utilizar su poder para manipular la vida de Candan?

Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM