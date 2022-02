Daniela, a su novia replanteándose su vida: “No quiero que sea niña”

Daniela debería estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida, está embarazada.

La inspectora tiene a su pareja fuera por motivos de trabajo pero habla con ella todas las noches. Daniela no puede evitar mostrarse rara y distante cuando habla con ella pero trata de no preocuparla, lo único que se atreve a decirle es que desea que el sexo del bebé no sea una niña.

Daniela no puede quitarse de la cabeza el caso de Laura y Xavier. La inspectora cree a Laura y se siente tremendamente frustrada cuando el juez cerró el caso por falta de pruebas.

Decidida a vivir su maternidad lejos de un caso como el de Xavier, le confesaba a Silva que había pedido el traslado.

Lo que no imagina Daniela es que Xavier le ha estado espiando y se ha colado en su casa... ¿para drogarle?