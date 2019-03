DESTRIPANDO MATADERO - CAPÍTULO 5

"Con lo que yo he sido, pijo", Pascual se lamenta , "no valgo para nada" y cree que debe ser "la crisis de la edad". El hombre de Don Julio confiesa que se ha enamorado aunque aún no ha tenido "nada carnal". Además, asegura que lo que le ha pasado con Almudena nunca le había pasado con ninguna mujer: "Las mariposicas del amor".