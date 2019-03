DESTRIPANDO MATADERO - CAPÍTULO 10

"Y yo que me quejaba de lo aburrida que era mi vida en Torrecillas", así comienza Almudena a destripar 'Matadero' una semana más, "y ahora se cuentan con los dedos de una mano los delitos que no he cometido", pero se defiende asegurando que todo lo ha hecho por "sobrevivir". Además, habla sobre su romance con Pascual: "En medio de todo este mal karma, va y surge algo grande y bonito, me he enamorado de Pascual". Pero no sabe qué pensar sobre los últimos acontecimientos con Teo.