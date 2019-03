DESTRIPANDO MATADERO - CAPÍTULO 8

"Cuando yo llegué a este pueblo, mediados de los años 80, la gente solo cerraba la puerta de casa para irse a dormir. Todos nos saludábamos por calle, nos conociéramos o no", el capitán Villanueva cuenta cómo era Torrecillas y el cambio que ha sufrido estos últimos días. Villanueva asegura que esto no es "ni medio normal". Además, habla de "la listilla del cuartel", de María Cubillos: "No digo que no sepa mucho, pero me está comiendo a mí la tostada, a mí y al de Zamora".