72 días sin ti

Han pasado 70 días desde que Jimena se marchó con Blanca para salvar a los Castillo y Mario no ha dejado de buscarla. Ha puesto anuncios en todos los medios de comunicación intentando captar su atención, pero nada ha dado resultado. Cada noche, vuelve al cuarto de ambos y le escribe una carta. Aunque no tiene donde enviarlas, quiere que cuando Jimena regrese, pueda leerlas y sentir que nunca se marchó.

Pero la ausencia de Jimena es real y todos lo han notado. Culebra, dejando a un lado el dolor que aún siente por la muerte de su hermano, ha tomado las riendas de la familia. Lleva todo el verano trabajando de jardinero para conseguir dinero y está intentando mantener unidos y fuertes a los Castillo. Pero la cosa no es fácil, especialmente porque Mario, sigue sin trabajar y vive esperando encontrar a Jimena.

Carlitos está especialmente enfadado. Ha dejado de creer en Los Castillo como familia y no tiene reparos en confesar quienes son en realidad a la nueva directora del Astoria. Lucía y Culebra hacen lo imposible para evitar que le demuestre que puede mover objetos con sus poderes, pero Carlos va a necesitar más que eso para centrase.

Es el momento de que Mario reaccione. Culebra habla con él para que afronte que Jimena no va a volver y reaccione por el bien de la familia, pero Carlitos siembra en él la duda. ¿Realmente existen motivos para seguir fingiendo que son una familia? Sandra, Culebra y Lucas no pueden garantizarle que no se acabarán yendo como Jimena. El final del cuento de los Castillo Rey ha llegado. Es el momento de volver a la vida de real.