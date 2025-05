Tiene apenas 8 años y ha hecho que los coaches de La Voz Kids se peleen por él

Lucas, de tan solo 8 años, inauguró la segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids con una emotiva versión de 'Luz de luna' de Álvaro Carrillo.

Su actuación cautivó a los coaches, quienes no ocultaron su sorpresa al descubrir su corta edad. Edurne expresó: "Estoy impactada, no me esperaba para nada verte tan pequeño con esa voz".