Seyran, obligada a quedarse en la mansión Ihsanli: Kazim dicta su destino tras pasar la noche con Ferit

Kazim ha tomado una decisión definitiva. Tras enterarse de que su hija pasó la noche con Ferit en la mansión Korhan, la ha llevado a casa de los Ihsanli. Allí la estaba esperando Tarik, cada vez más obsesionado con ella, y dispuesto a todo por convertirla en su esposa.

Seyran no ha tardado en darse cuenta del plan. Desesperada, ha montado un escándalo en mitad de la entrada, tratando de huir delante de todos, pero su padre se lo ha impedido.

Dentro de la casa, la tensión ha ido en aumento. Kazim ha pedido al patriarca que case a Seyran con Tarik lo antes posible, diciendo que no tiene suficiente poder para enfrentarse a los Korhan si vuelven a por ella. “Ahora es tu responsabilidad”, le ha dejado claro.

Seyran, rota de miedo y de dolor, se ha arrodillado frente a su padre. “Soy la hija de un gran señor, por el amor de Dios, no me dejes aquí”, le ha suplicado llorando. Pero Kazim no ha dado marcha atrás. Sin contar nada sobre lo ocurrido con Ferit ni su noche en la casa de los Korhan, se ha marchado dejando atrás a sus dos hijas…