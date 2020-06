La historia de amor de Lucas y Sara en ‘Los hombres de Paco’

El secretismo de una relación furtiva entre una adolescente y un policía que le doblaba la edad hizo que la frase ‘parece que va a llover’ se convirtiera en la mayor declaración de amor entre Lucas y Sara para comunicarse frente a los obstáculos que su familia y amigos ponían a su relación.

Y es que Sara se fijó siendo muy joven en el que era su tío, Lucas. La adolescente no paraba de buscar su cariño y prometió mantenerse siempre a la espera para que esa relación llegue a buen puerto. En un vídeo que recibió Lucas, Sara hizo la mayor declaración de amor al que fuera el hombre de su vida.

Lucas no quería ver las señales de la adolescente ni enfrentarse a Paco, su jefe además del padre de Sara. Pero una noche en la que el policía estaba destrozado no pudo ocultar sus sentimientos y expresó todo lo que sentía por la hija del inspector Miranda.

La historia de amor no podía tener futuro, Sara era menor y Lucas se ganaría la enemistad y las reprimendas de su amigo Paco. Sara decidió no esperar más y poner tierra de por medio, la joven apostó por irse al extranjero y continuar su vida sin Lucas. El policía no pudo ocultar su dolor y apareció antes de que Sara se marchara. Así surgió uno de los besos más románticos y apasionados de ‘Los hombres de Paco’.

Michelle Jenner y Hugo Silva han comunicado que volverán de nuevo a ‘Los hombres de Paco’ tras once años. ¿Cómo nos sorprenderá la pareja de amor que marcó una época?