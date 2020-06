No te lo pierdas

El primer beso de Lucas y Sara

La historia de amor no podía tener futuro, Sara era menor y Lucas se ganaría la enemistad y las reprimendas de su amigo Paco. Sara decidió no esperar más y poner tierra de por medio, la joven apostó por irse al extranjero y continuar su vida sin Lucas. El policía no pudo ocultar su dolor y apareció antes de que Sara se marchara. Así surgió uno de los besos más románticos y apasionados de ‘Los hombres de Paco’.