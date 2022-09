Así es Serena Rossi, la actriz que nos ha enamorado con su papel de María Saggese en ‘La esposa’

María Saggese nos ha cautivado a todos en los primeros capítulos de 'La esposa' con una historia llena de amor, drama y giros de guion que sorprenden a los espectadores.

La superproducción italiana cuenta la historia de una joven que se tiene que salvar con un desconocido para salvar a su familia de la pobreza. 'La esposa' ha liderado con fuerza las noches del miércoles y jueves, convirtiéndose en líder de audiencia, y logrando que las redes se incendien tras su estreno.

Pero detrás de María Saggese se esconde Serena Rossi, una actriz italiana de renombre en el país transalpino. ¡Y te contamos todo sobre ella!

Actriz, presentadora y dobladora de voces

Serena Rossi nació en Nápoles, en el sur de Italia, y proviene de una familia de artistas, lo que fue una fuerte influencia para ella en su camino hacia el mundo de la interpretación. En su país logró el estrellato por su participación en la serie 'Un posto al sole', además de aparecer en otras producciones como 'Rosafuria', 'Salvo d’Acquisto', 'Mina Settembre' o la más reciente de todas, 'La sposa', que ha logrado un éxito rotundo en su país y está cautivando en todo el mundo.

Ha tenido sus incursiones dentro del mundo del teatro y como presentadora, pero donde también ha destacado ha sido como actriz de doblaje. Serena Rossi ha prestado su voz al personaje de Anna, una de las protagonistas de 'Frozen', poniendo voz en todos los proyectos de la franquicia de Disney. Pero también ha puesto su voz como Cenicienta en 'Into de Woods', personaje interpretado por Anna Kendrick, y para las canciones de Mary Poppins en 'Mary Poppins Returns' de 2018.

Su faceta musical

Pero no todo en la carrera de Serena Rossi es la actuación, pues el mundo de la música también forma parte de ella. Los papeles anteriormente mencionados tienen mucho que ver con la música: interpretó las canciones de Mary Poppins, la obra de 'Into the Woods' es un musical hecho película, y también interpretó las canciones de la película animada de Disney.

Además, Serena ha sacado los discos 'Amore Che' (2006) y 'Nella Casa Di Pepe' (2013), y ha sido la ganadora de 'Tale e quale show' en su edición de 2014, la versión italiana de 'Tu cara me suena', poniéndose en la piel de artistas de renombre como Mariah Carey, Beyoncé, Pharrell Williams y Michael Jackson, entre otros, hasta lograr la victoria en el talent show.