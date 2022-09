Superación, lucha y fortaleza: Así ha sido la apasionante historia de María en 'La esposa'

'La esposa' se convirtió en un éxito televisivo en Italia arrasando con más de siete millones de espectadores en su capítulo final. Unos datos que no nos sorprenden porque la historia de María también ha conquistado a miles de personas en nuestro país. Superación, coraje y fortaleza, esas son las palabras que definen la historia de la protagonista.

Si aún no has visto está apasionante historia no sigas leyendo porque puede contener spoiler. Repasamos los momentos que más nos han conmovido en 'La esposa'.

La ficción ambientada en la década de los 70, tiene como personaje protagonista a una mujer trabajadora y honesta que tiene que sacrificarse por su familia al aceptar casarse con un terrateniente del norte. A pesar de estar enamorada de otro hombre, al que hace años que no ve, la joven acepta el matrimonio.

Todo cambia cuando el día de su boda descubre que su matrimonio es por poderes y que en realidad no se va a casar con Vittorio, si no con su sobrino Italo, al que no conoce. La joven se muda al norte de Italia para empezar una nueva vida y allí se encuentra con el rechazo de su esposo, un hombre atormentado que vive anclado en el pasado por el recuerdo de su primera mujer desaparecida en extrañas circunstancias.

Una emocionante historia de amor

Contra todo pronóstico, María se siente atraída por su marido, pero en los primeros capítulos vemos como el joven no quiere estar cerca de ella y sufre su rechazo. Además, Italo tiene un hijo al que apenas presta atención y del que no sabe hacerse cargo. Enseguida María se encarga del pequeño y juntos crean un vinculo muy especial, la joven se convierte en una madre para él.

María se gana la confianza de Italo, y las miradas entre ellos comienzan a ser inevitables. Un día, la policía aparece en la granja para informar al joven que han encontrado un cuerpo, el de su primera mujer. Italo se derrumba, y está a punto de cometer una locura, pero María logra detenerle e impedir que se quite la vida.

Allí, en mitad de la granja, viven su primer encuentro amoroso. Cuando los dos parecían estar más cerca que nunca, María descubre que su hermano está muy enfermo y debe marchase a Calabria. Italo le pide que no vuelva dejando roto el corazón de María que se marcha sin mirar atrás.

El reencuentro entre Antonio y María

Para sorpresa de María, cuando vuelve a Calabria descubre que el gran amor de su vida a vuelto, Antonio Lo Bianco, pero los sentimientos de María ya no son los mismos. La joven pasa un tiempo en su pueblo a pesar de haberle prometido a Paolino que volvería con ellos. Durante su estancia, la joven se acerca más a Antonio hasta tan punto de que llegan a besarse.

Sin embargo, un giro en los acontecimientos hace que María vuelva a la granja: el regreso de Italo. Su marido va hasta Calabria a buscar a María, al ver que su hermano ya está recuperado. Y la joven no se lo piensa. Italo quiere darse una segunda oportunidad en el amor y la pareja vive los mejores meses de su vida.

Las apariencias engañan

Sin embargo, la llegada de Antonio no trae nada nuevo para María. El joven se empeña en destruir su vida y lo hará influenciando a su hermano, al que lleva a la mala vida. El embarazo de María trae una felicidad a Italo y a la joven, pero pronto se verá truncada por la muerte de Vittorio.

Antonio no soporta ver la felicidad que existe entre Italo y María, así que provoca un incendio que acaba con la vida del joven. Ahora María debe lucha por la custodia de Paolino, cumplir el sueño que tenía su esposo y enfrentarse a Antonio, su primer amor: un hombre egoísta que solo mira por sus intereses y que llega a drogar a María para tenerla bajo control y ganarse su afecto y cariño.

María pronto se da cuenta de las verdaderas intenciones de Antonio y de que él es el responsable de la muerte de Italo. María se enfrenta a muchas adversidades, a la pérdida de seres queridos, a desigualdad social. La joven luchará hasta el final para recuperar su vida y hacer justicia.

Si te lo has perdido o quieres volver a verla, revive está apasionante historia que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo en ATRESplayer PREMIUM.