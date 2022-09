¡La verdad sale a la luz! María descubre que Antonio es el responsable de la muerte de Italo

María ha encontrado una cadena en una caja entre las cosas de la granja. Primero va a ver a su hermano ya que tiene una muy parecida, tras hablar con él y ver que su hermano tiene la cadena puesta, la joven lo tiene muy claro: fue Antonio quien incendió la granja.

María decide enfrentarse a Antonio y descubre que no lleva encima su cadena: “Tú mataste a Italo”, apunta. Antonio acorrala a María: “¿Crees que alguien va a creerse lo de la cadenita quemada?”, señala Antonio.

“Pagarás por todo el mal que nos está haciendo”, le dice María. Pero Antonio amenaza a María: “Me basta con hacer una llamada al director del centro y el niño no saldrá nunca, todo lo que he hecho, lo he hecho por ti”.

Antonio intenta besar a María tras decirle que todo lo que ha hecho ha sido por ella: “Todo lo que he hecho ha sido para tener un hijo nuestro, nuestra casa, una vida feliz”. María le aparta de un golpe y Antonio cae al suelo.

“Toda tu vida depende de mí, María”, grita Antonio mientras María se aleja. ¿Qué clase de hombre es Antonio?