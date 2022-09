¡Sorpresa! María, atónita al descubrir que su boda es por poderes

María acepta casarse con un terrateniente que llega al pueblo buscando a una mujer. La joven encuentra en esa boda una solución para acabar con la pobreza que hay en su familia y que así su hermano pueda seguir estudiando.

Llega el día de la boda, y María celebra la boda junto a su hermana, que también va a casarse, pero ella con su novio de toda la vida.

En la ceremonia. María se prepara para casarse con Vittorio Bassi, el terrateniente, pero el cuándo el cura anuncia que en realidad María va a casarse con Italo, nieto del terrateniente, todo cambia para ella.

María no puede dar crédito a lo sucedido: “Yo a ese hombre no lo he visto nunca, no lo conozco”, señala la joven en mitad de la ceremonia. Vittorio zanja el asunto: “He pagado toda está ceremonia, así que tú te casas con quien yo diga”.

Así que María no tiene más remedio que casarse con Italo, un hombre al que no conoce y del que no sabe nada de él.

Al terminar, María se despide de su familia. La joven debe marcharse al norte y empezar una nueva vida