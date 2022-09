Italo le pide sinceridad a María sobre su historia con Antonio: “¿Hubo algo entre vosotros?”

Italo ha dejado el trabajo con Antonio para volver a trabajar la tierra. Para el joven no han pasado desapercibidas las miradas entre su esposa y Antonio, así que al caer la noche no duda en preguntarla: “Si yo no te hubiera ido a buscar a Calabria ¿habrías vuelto después de haberte echado?”, pregunta.

El joven le dice que allí tenía el mar, a su familia y a Antonio: “Creía que tú no me querías”, señala. “Veo cómo te mira, cómo te habla… ¿vas a decirme que no hubo nada entre vosotros dos?”, añade Italo.

María decide confesarle que cuando eran adolescentes se comprometieron para casarse, pero que no hay nada entre ellos: “Antonio tiene dinero para hacerlo”, apunta. María se entristece: “¿Crees que es el dinero lo que me interesa? Tú eres mi marido, nos hemos elegido”.

Italo se abre ante María: “Yo te amo, nunca le había dicho a nadie algo así, pero te amo de verdad”. ¿Le ha mentido María a Italo sobre lo que sucedió en Calabria con Antonio?