Antonio presiona a María con un costoso regalo: “¿Quieres que te recuerde lo que pasó en Calabria?”

Antonio y Giuseppe se mudan al norte, cerca de María, quien observa que su hermano cada vez está más cambiado por la influencia de Antonio.

Una de las tierras de Vitorio se encuentra en mal estado y Antonio se ofrece a ayudarles. Italo, preocupado por los últimos gastos, acepta el trabajo que Antonio le ofrece y María se encargara sola de las tierras por el momento.

María acude a la oficina de Antonio para hablar con él: “Al final todos trabajan para ti: mi marido, mi hermano, mi cuñado…”, señala.

Antonio intenta quitarle importancia al asunto y apunta a que la joven nunca deja solo a su marido: “Le acompañas hasta el trabajo y yo pensando que venías a verme a mí”, dice Antonio, y le ofrece un cigarro a María.

María le planta a cara a su ex: “Ya basta”, pero Antonio contraataca: “¿Quieres que te recuerde lo que pasó en Calabria? ¿Recuerdas que me besaste? No puedo pensar en otra cosa”, añade y le da un regalo.

María se queda paralizada, no sabe que decir al ver el reloj de oro que Antonio le está regalando, no quiere tener nada que ver con él y así se lo hace saber: “No lo quiero”. Tras su rechazo, Antonio decide marcharse, pero no acepta que la joven le devuelva el regalo: “Quédatelo, considéralo un anticipo de los terrenos”, apunta.

