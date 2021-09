¿Cómo surgió la historia real de la serie ‘Inocentes’? ¡Descubre su verdadero origen!

‘Inocentes’ es la serie turca que ha arrasado ya en España desde su estreno el 22 de julio en Antena 3. Se trata de una historia de amor y drama basada en hechos reales, con un trasfondo de los personajes dignos de analizar por sus problemas psicológicos y trastornos obsesivos.

Pero, ¿te has preguntado cuál es el origen de esta trama que tanto nos ha conmovido? La realidad es que nace de la novela 'The inside of the Medallion' publicada en 2004 por la psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu y que anteriormente ya se había inspirado en algunos de los casos de su consulta para más historias literarias.

Fue entonces cuando, después de su lanzamiento, el productor turco Onur Güvenatam trasladó esta historia de novela a la pequeña pantalla, dando vida a la serie que conocemos hoy en día, ‘Inocentes’, y que en Turquía es reconocida como ‘Masumlar Apartmanı’.

La serie televisiva fue escrita por Deniz Madanoğlu y Rana Mamatlıoğlu, poniendo el foco en uno de los temas principales que aborda esta historia: los trastornos obsesivos y conductuales que sufren los personajes, visibilizando así los diferentes perfiles psicológicos que en escasísimas series se tratan y que tanto abundan en la vida real.

Estos protagonistas de ‘Inocentes’ se actúan así por diferentes motivos, circunstancias y condiciones que les motivan a ser como son hoy en día, influenciados por sus traumas y complejos del pasado.