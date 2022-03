Avance de 'Infiel': Asya cierra la puerta a una misteriosa mujer: ¿Quién es y que querrá de ella?

El pasado siempre vuelve o si no que se lo digan a Asya.

La doctora abre la puerta y se encuentra cara a cara con una mujer con su mismo nombre: ¡Asya Günalan, la amante de su padre!

Aunque en un principio no la reconoce, pues hace muchos años que no veían, no quiere saber nada de ella porque esa mujer le recuerda a su dura infancia.

Por su parte, Asya Günalan intenta hablar con ella: “Te lo pido por favor, te aseguro que no te vas a arrepentir”, pero Asya no quiere volver escucharla ni volver a abrir esas heridas del pasado que le hicieron tanto daño.

¿Qué querrá contarle esta misteriosa mujer?