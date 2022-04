La triste despedida de Han y Ceylan: “Tengo que olvidarte. Es por tu bien”

Después de escuchar la conversación con su vecino, Han y Ceylan se encuentran… ¿por última vez?

Han es consciente de que “el problema” en su relación fue él y ha decidido apartarse de su camino para siempre, pero Ceylan está ofendida porque no está teniendo en cuenta en cuenta su parte: “yo fui la que tuve que sobrevivir”.

Mientras Han se casaba con Inci y rehacía su vida, Ceylan le seguía teniendo presente. Pero parece que él tampoco la ha llegado a olvidar nunca: “¿por qué te crees que sigo viniendo a tu puerta?, le dice con rabia.

Ceylan no se cree ni una palabra de Han, todo le parecen excusas: “ya no tienes razones para no quererme”. El enfrentamiento entre Han y Barkin ha sido el detonante para que ella se quiera marchar y ha llegado el momento de despedirse.

Ceylan, muy decepcionada con sus palabras, le pide a Han que olvide el orgullo y se despidan en condiciones, después de todo el amor que han sentido el uno por el otro. Pero las palabras de Han están vacías.

¿Será un adiós definitivo?