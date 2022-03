¡Tomris le cuenta la verdad a Safiye!: “Le dije a mi padre que, si se casaba contigo, yo me iría”

Tomris no quiere que su padre se case con Safiye y Naci le prometió a su hija que no lo haría sin que ella le diera el visto bueno.

Nada más ver a Tomris en la inauguración de la librería, Safiye le pregunta por su pez, ya que ella creía que la hija de Naci lo tenía en su casa.

La niña, muy sorprendida, le dice que no ha visto ningún pez: “Espero que no esté muerto”, mientras Safiye no da crédito a lo que está escuchando.

Tomris, además le cuenta que se va a quedar a vivir con su padre porque su madre va a ir a vivir a Canadá y le dice que le ha puesto varias condiciones: que dejen de vivir en el hotel y otra todavía más sorprendente: “Le dije que, si se casaba contigo, yo me iría y él aceptó”.

Safiye, por su parte, se queda muy pensativa y empieza a entender por qué Naci no le pidió matrimonio a la vez que se siente muy decepcionada porque todos le hayan mentido con la muerte de su pez.