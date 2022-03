Safiye pide perdón a Esat y le hace una dura advertencia: “Si no haces feliz a mi hermana, seré tu peor enemiga”

“Perdóname, Esat. Siento mucho haber gritado a tu madre”, le dice Safiye directa y más sincera que nunca a Esat.

Safiye quiere disculparse con él y la madre de Esat cuando en su casa les dijo unas cosas horribles, de las que ahora se arrepiente, aunque no opina lo mismo de sus cuñadas: “Ellas son malas con Gülben”.

Safiye, además, le confiesa que no se opone a su matrimonio entre él y su hermana Gülben y le pide a Esat que haga lo que haga falta, pero que el día de su boda quiere que sea el día más feliz en la vida de su hermana.

“Si te enfadas con ella por no haberse casado en secreto, entonces seré tu peor enemiga”, le advierte Safiye, mientras Gülben escucha todo desde la escalera muy sorprendida y emocionada.

Gülben no esperaba estas palabras de Safiye ya que las hermanas no están pasando su mejor momento y últimamente han protagonizado muchas discusiones.