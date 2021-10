Safiye a Naci, con los sentimientos a flor de piel: “No he podido amar a nadie más”

Tras recibir una nota de Naci en su buzón donde le pedía una cita, Safiye por fin acepta encontrarse con él a espaldas de todos los vecinos y, por supuesto, de su familia.

La hermana mayor de los Derenoglu prepara un escenario acogedor en el rellano donde se encontraron la última vez.

Al llegar Naci, a Safiye le cambia por completo la cara: de ser una mujer fría y calculadora, a tener un brillo en sus ojos que reflejan amor e ilusión.

Naci le confiesa que está divorciado, y se sinceran acerca de sus más profundos sentimientos tras todos estos años alejados el uno del otro: “El amor no tenía cabida en mi vida, no he podido amar”, le revelaba Safiye entre lágrimas de dolor.