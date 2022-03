Safiye, el mejor apoyo para Gülben: "Todavía hay esperanza, hermana"

Gülben no puede creerse que lo que llevaba esperando tanto tiempo haya acabado tan mal. En el momento que su pedida de mano iba a hacerse oficial, Esat ha descubierto el trastorno que padece, rompiendo su sueño en mil pedazos.

Safiye entra en la habitación de su hermana para animar a una Gülben sin consuelo y sin esperanzas: “No me voy a encontrar mejor porque me lave. Esat ya me ha visto”.

“No me voy a ir a ninguna parte”, le dice Safiye intentando animar a su hermana y diciéndole que si ella ya no ve el agua del grifo sucia, ella también puede superar sus problemas o, al menos, intentarlo. “Todavía hay esperanza, hermana”.

Gülben tiene miedo de que ahora que Esat conoce su problema ya no quiera casarse con ella. ¿Qué decisión tomará Esat?