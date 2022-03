Rüya se arma de valor y se enfrenta a su padrastro: "Lárgate de aquí. No me toques"

La relación de Rüya con su madre no es precisamente buena. La joven salió huyendo de su casa por culpa de Vedat, su padrastro, y cuando le confesó a su madre todo lo que su marido le hizo, ella no creyó ni una palabra de lo que su hija le estaba contando: “Pregúntale a tu marido, solo entonces entenderás porque no quiero volver a ese infierno”.

Ahora, Vedat se presenta en el edificio y le insiste a Rüya en que vuelva a casa: “Volvamos a ser una familia”, a lo que la joven, muy nerviosa, le grita que se vaya de allí y que no quiere volver a verlo más: “Aléjate de mí. No me toques”.

Su padrastro le responde qué está loca y que es una pena porque lo tiene todo: “Eres guapa y tienes buen cuerpo”, sin darse cuenta de que Han está en la escalera escuchándolo todo y que no va a dejar que el marido la madre de Rüya se vaya de rositas.

Entonces, Vedat regresa a su casa y se encuentra su piscina teñida de rojo y en el agua, un barco de papel flotando con un mensaje: “La próxima vez será tu sangre. Quiero que te alejes de Rüya”.

¿Se alejará definitivamente con esta amenaza Vedat de Rüya?