Neriman huye de su familia al descubrir que tenía una hermana gemela y que murió cuando era un bebé

Safiye se siente culpable por la muerte de la hermana gemela de Neriman cuando era un bebé.

La joven le cuenta a la doctora que se siente responsable porque era ella quién estaba cuidándolo y le confiesa que su madre Hasibe también le echo toda la culpa: “Fuiste tú”

A Safiye, que le da un ataque de nervios al recordar lo ocurrido y le cuenta que ella no quería que su hermana muriera, parece que no hay nada que le calme y tampoco las palabras de su doctora que le dice no fue culpa suya.

Neriman, por su parte, se queda en shock al escuchar la confesión de Safiye y va corriendo a preguntarle a Gülben si es verdad lo que acaba de descubrir o es todo fruto de la imaginación de Safiye.

Gülben se queda sin saber que decir tras la pregunta de Neriman y la pequeña de los Derenoğlu entiende que Safiye ha dicho la verdad.

Neriman se va de allí corriendo al sentirse traicionada por su familia y darse cuenta de que han estado ocultándoselo durante todos estos años. ¿Podrá perdonárselo?