Naci se enfrenta a la pregunta más dolorosa de su hija: “¿Por qué te fuiste?”

Después de que Naci recibiera la visita inesperada de Gülru, se ha descubierto que el profesor tiene una hija. Su ex mujer le reprocha que haya abandonado a Tomris y de la gran recaída que ha experimentado la pequeña.

Está continuamente preguntando por su padre y Gülru no encuentra ninguna explicación que darle.

Casi sin escapatoria, Naci cede a la propuesta de su ex mujer y decide visitar a Tomris. Pero el profesor se enfrenta a las preguntas más dolorosas y que más preocupan a su hija: “¿Por qué te fuiste, has dejado de quererme?”

Naci se siente entre la espada y la pared: quiere recuperar a Safiye, su gran amor de la juventud que aún no ha conseguido olvidar y de la que Hasibe le alejó. Sin embargo, el regreso de Gülru, su ex mujer, exigiéndole volver a la vida de Tomris, es algo que no le va a resultar fácil gestionar.