Naci debe tomar una decisión de vida o muerte: “O aceptas el tratamiento o te quedarás aquí”

Por fin hemos descubierto quién se encuentra retenido bajo las órdenes de Han: él es Naci.

Han no va a tolerar que su hermana sufra la pérdida del amor de su vida y es consciente de que los sentimientos hacia Naci siguen latentes.

Por ello, el profesor debe aceptar la oferta que Han le da para salir de allí vivo y encontrar una solución a su enfermedad: “Te ofrezco dinero para que te vayas a Estados Unidos a tratarte”.

Sin embargo, Naci es realista y está seguro de que no tiene ninguna probabilidad de salvar su vida. Pero Han no se da por vencido y le amenaza con quedarse en ese sótano de por vida si no cambia de idea: “Te voy a dejar morir en este agujero y no volverás a ver a mi hermana nunca más”.

¿Qué decisión tomará: vivir o morir?