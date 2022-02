La inesperada declaración de amor de Gülben a Esat: “¿Te casarías conmigo?”

La historia de Gülben y Esat parecía un amor imposible: cada vez había más obstáculos, la madre de Esat no aprobaba la relación, Gülben decía que no podía ser feliz mientras no se solucionasen los problemas con su familia..

La pareja estaba cada vez más distanciada e incluso Esat le pidió a Gülben ser solo amigos si con eso le permitía seguir a su lado.

Y cuando creíamos que la ruptura definitiva entre ambos estaba a punto de llegar, el rumbo de su historia ha dado un giro sorprendente.

Gülben que iba a regalarle a Esat el diario en el que fue escribiendo e imaginando una vida junto a Esat, deja a un lado a sus miedos e inseguridades, y le dice que falta una última foto que debe estar en ese diario: la foto de su boda. “No quiero perder más tiempo. ¿Te casarías conmigo, Esat?”.

Esat, emocionado y muy sorprendido, le dice que por supuesto que sí: “¿Cómo no iba a casarme?”.

Una sorprendente e inesperada declaración de amor que nos muestra a una Gülben segura de sí misma y dispuesta a luchar por su amor.