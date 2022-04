Han le deja claro a Ceylan que no quiere volver a verla nunca más: ¿Renunciará ella a su amor?

Ceylan que ha presenciado todas las barbaridades que Han le ha dicho a Safiye le exige que se disculpe con su hermana: “No vuelvas a atacar a una mujer con el tema de la maternidad”.

Han, entonces, le pide que no utilice más a su hermana y ella le responde que nunca lo ha hecho y, con lágrimas en los ojos, abre su corazón de para en par: “No me fui porque no te quisiera si no por lo mucho que te quiero”.

La joven le confiesa que no ha podido tener otra pareja ni formar una familia porque siempre Han ha tenido un lugar en su corazón.

Han le dice que le costó mucho superar su ruptura, pero que Inci le ayudó en ese proceso.

El empresario le dice que no cree en sus palabras y que si las creyera seguro que volvería a hacerle el mismo daño. Por eso, le pide que se vaya que quiere empezar una nueva vida lejos de Ceylan: “No quiero que vuelvas nunca más”.

¿Será el final definitivo de su historia de amor?